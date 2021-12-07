Ученые выяснили, что штамм коронавируса "омикрон" в два раза заразнее, чем "дельта"

Исследователи выяснили, что омикрон-штамм распространяется вдвое быстрее, чем "дельта" Фото: REUTERS

Омикрон-штамм коронавируса распространяется в два раза быстрее, чем "дельта", который до этого считался наиболее заразным, сообщает южноафриканский портал News24 со ссылкой на данные исследования международной группы ученых.

Исследователи под руководством Карла Пирсона из Лондонского университета построили математическую модель распространения коронавируса в различных провинция ЮАР на основе результатов обследований пациентов.

Полученные данные подтвердили гипотезу, что "омикрон" еще более заразен, чем "дельта".

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что омикрон-штамм быстрее передается от человека к человеку.

По его словам, иммунитет к этой разновидности коронавируса у ранее переболевших коронавирусом, предположительно, будет ниже, чем к другим вариантам.