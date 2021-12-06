В Роспотребнадзоре подтвердили, что омикрон-штамм коронавируса заразнее других вариантов Фото: REUTERS

Штамма коронавируса «Омикрон» наиболее опасный из всех существующих вариантов COVID-19, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Как сообщил специалист в интервью «Известиям», омикрон-штамм быстрее передается от человека к человеку. По его словам, иммунитет к нему у ранее переболевших коронавирусом, возможно, будет ниже, чем к другим вариантам.

Хафизов отметил, что в России широкого распространения «Омикрон» пока не получил. В настоящее время российские специалисты проводят исследования вакцины от этого варианта COVID-19, добавил он.

Как писал сайт kp.ru, в В России выявили два первых случая заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Зараженные недавно прибыли из ЮАР.

Напомним, в ВОЗ назвали преждевременными заявления о более легком течении коронавируса при заболевании омикрон-штаммом.