Посольство США заявило о достижении прогресса по двусторонним вопросам с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон и Москва достигли прогресса по двусторонним вопросам. Такое заявление сделал пресс-секретарь американского посольства в России Джейсон Ребхольц, выразив надежду, что страны продолжат двигаться в данном направлении.

Ребхольц назвал дипломатию единственным ответственным способом разрешения потенциального кризиса, с которым столкнулись США с Россией. По его словам, для решения этого вопроса необходимы «открытые каналы связи, особенно в периоды повышенной напряженности».

«С этой точки зрения функционирующее посольство имеет решающее значение, поэтому мы продолжаем работать над решением данного вопроса. Это текущие проблемы, которыми мы продолжаем заниматься», - приводит РИА Новости слова дипломата, который отметил, что в последние дни стороны «добились прогресса в двусторонних вопросах».

Пресс-секретарь также заявил, что Вашингтон «более года назад» сообщил Москве, что российские дипломаты смогут работать в США не более трех лет, отметив, что дипломаты, которым необходимо будет уехать в следующем году, уже проработали эти три года.

Напомним, ранее Госдеп США заявил, что стороны достигли прогресса в переговорах касательно дипломатических виз. При этом переговоры назвал «тяжелой работой».