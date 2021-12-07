Кому звонил Байден перед переговорами с Путиным и что ему ответили в Европе

Политолог сообщил, что Байден обсудил предстоящие переговоры с Путиным с лидерами Франции, Германии, Британии и Италии Фото: REUTERS

Из того, что говорят официальные лица разных стран, в том числе США или в российском МИДе, очевидно, что просто так Джозеф Байден с Владимиром Путиным переговоры не начнет. Ему необходимо опираться на мнение его европейских коллег.

- Думаю, что у него есть определенное предложение по договоренности с Путиным. И он хотел их согласовать с главами государств, - уверен Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик».

Кому звонил Джо? В Европе у него три главные опоры — Франция, Германия и Великобритания. Но, оказывается, не только с ними говорил американский лидер.

- Считается, что наиболее теплые отношения в Европе с Путиным у итальянцев, - говорит политолог. - И считается, что именно они могут повлиять на Путина по определенным вопросам. Через свои каналы, того же Берлускони. Поэтому, он США безусловно проводили консультации с премьер-министром Италии Марио Драги.

С каким вопросом обращался президент США к своим партнерам? «Давить или договариваться?», считает эксперт. И Европе, по его словам, склоняется ко второму варианту. Практически никому сейчас не нужна напряженность.

- У Макрона во Франции сейчас достаточно непростая ситуация на выборах, которые пройдут весной. И для него крайне важно, чтобы в Европе была стабильная энергетическая политика. Ключевой вопрос — атомная энергия. Те, кто против Макрона поддерживают позицию, что надо избавляться от неё. А это около 40% в энергобалансе Франции. Тут Макрону очень важно опереться на президента Путина, который поддерживает атомную энергетику.

Против «раскачивания лодки» и Германия. Марат Баширов уверен, что с Меркель Байден тоже говорил:

- Сегодня там еще Меркель, завтра будет Шольц. И он тоже позицию немецких промышленников и тех, кто финансировал «Северный поток-2». Почти половина финансов в проект были вложены немецкими, австрийскими и итальянскими промышленниками. Они будут отстаивать своё детище.

Единственная страна, которая готова пойти на эскалацию — Велкобритания. По мнению политолога, Борис Джонсон будет тем самым «плохим полицейским» в этой компании:

- Британцы в последнее время сильно активизировались по вопросу конфронтации с Россией. Мы знаем, что они послали 5 сотен своих спецназовцев на Украину. Это подливание масла в огонь. Но это тот самый ястреб, который должен играть роль плохого полицейского, против этих трех стран. А Байден будет разыгрывать роль арбитра.