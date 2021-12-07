Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» заразнее предыдущих

Анна Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый штамм коронавируса «омикрон» заразнее предыдущих. Такое заявление во вторник, 7 декабря, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это сегодня все больше и больше звучит в научных публикациях, что штамм ["омикрон"] реализует свои возможности по высокой контагиозности, по высокой заразности и продолжает распространяться по миру», - заявила глава ведомства.

Попова напомнила, что на сегодняшний день новый штамм «омикрон» выявлен у двух человек в России, а «по остальным - работа продолжается». Она также предупредила, что люди из других стран также «могут привезти коронавирус».

Напомним, днем ранее, 6 декабря, в России выявили два первых случая заражения омикрон-штаммом. Зараженные недавно прибыли из Южно-Африканской Республики.

Как писал сайт kp.ru, Попова также заявила о том, что сегодня рано снимать ограничения по коронавирусу. Глава ведомства отметила замедление темпов снижения заболевания коронавирусной инфекцией.