Мужчина открыл стрельбу в мфц в Москве после требования надеть маску Фото: Иван ВИСЛОВ

Мужчина открыл стрельбу в московском МФЦ «Рязанский» после того, как его попросили надеть маску.

Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, причиной стрельбы в магазине стал бытовой конфликт. «По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять», - приводит издание слова собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, стрельба в МФЦ «Рязанский» произошла во вторник, 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, трое пострадали. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым. Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что мужчину задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции з.