Попова сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявляют на вторые сутки после прибытия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возвращающиеся из-за границы граждане нередко сначала сдают отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию, однако потом попадают в больницы. Такое заявление во вторник, 7 декабря, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Люди, которых мы встречаем, в первые сутки практически не дают положительных тестов, и только начиная со вторых суток появляются два, шесть, восемь человек, которые прибавляются к числу госпитализированных», - сказала глава ведомства.

Попова попросила путешественников внимательно следить за здоровьем, даже несмотря на отрицательный тест от коронавируса, и при необходимости провериться повторно.

Напомним, днем ранее, в понедельник, 6 декабря, в России выявили два первых случая заражения омикрон-штаммом. Зараженные недавно приехали в страну из Южно-Африканской Республики.

Как писал сайт kp.ru, попова также заявила о том, что Новый штамм коронавируса «омикрон» заразнее предыдущих, отметив, что он продолжает распространяться по миру.