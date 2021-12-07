При пожаре в тюрьме в Бурунди погибли 38 человек и 69 пострадали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере 38 человек погибли при пожаре, который произошел утром во вторник, 7 декабря, в тюрьме в столице Бурунди.

Как передает Agence France Presse со ссылкой вице-президента страны Проспера Базомбанзу в результате происшествия также серьезно пострадали еще 69 человек. По данным администрации, на конец ноября текущего года в тюрьме находилось 1 539 заключенных. Несколько свидетелей заявили, что огонь полностью уничтожил часть строений переполненной тюрьмы.

Местное издание Iwacu пишет, что при тушении пламени были задействованы семь пожарных машин и несколько карет скорой помощи. Дороги, ведущие к тюрьме, перекрыты полиция и военные.

Причина происшествия уточняется.

Напомним, в конце сентября в одной из тюрем Эквадора вспыхнули беспорядки, которые обернулись перестрелкой между заключенными, в результате которой погибли 24 человека, более 40 получили ранения различной степени тяжести.