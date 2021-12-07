Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств смерти двух россиянок на Кипре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата начать доследственную проверку в связи с сообщениями об убийстве двух россиянок на территории Республики Кипр, — гласит текст сообщения пресс-службы.

Напомним, две туристки из России, которые пропали на Кипре 17 ноября, найдены мертвыми 5 декабря. Тела 33-летней и 43-летней женщин нашли закопанными в саду дома в горной деревне Мониатис (провинция Лимасол). Ранее полиция нашла в доме и на экскаваторе, при помощи которого производились строительные работы, следы крови. Анализ ДНК показал совпадение с данными одной из исчезнувших россиянок. В убийстве женщин признался 32-летний сириец, который занимался строительными работами в этом доме.