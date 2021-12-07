Власти Испании одобрили вакцинацию от коронавируса детей с пяти лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испанские власти одобрили вакцинацию о коронавирусной инфекции детей в возрасте с пяти лет. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщило Министерство здравоохранения России.

«Комиссия по общественному здравоохранению одобрила расширение вакцинации против COVID-19 людей в возрасте от пяти до 11 лет», - заявили в пресс-службе ведомства.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет 25 ноября. В Испании вакцинация для детей начнется 15 декабря. Как уточняется, две дозы будут вводиться с разницей в восемь недель. Министр здравоохранения Каролина Дариас заявил, что препарат для этой категории начнет поступать в страну с 13 декабря.

На сегодняшний день в Испании зарегистрировано 3,3 млн детей в возрасте от пяти до 11 лет, и пока именно в возрастной группе младше 12 лет зафиксирован самый большой уровень заражения коронавирусом - 421 случай на сто тысяч населения за две недели.