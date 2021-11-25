В Евросоюзе одобрили прививки вакциной Pfizer для детей от 5 лет

Испытания продемонстрировали эффективность препарата на уровне 90,7% Фото: REUTERS

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить использование вакцины Comirnaty компаний Pfizer и BioNTech на детей в возрасте от 5 до 11 лет.

"Преимущества использования препарата среди детей 5-11 лет перевешивают риски, особенно среди тех детей, у которых имеются сопутствующие заболевания, увеличивающие риск заболевания в тяжелой форме", - говорится в заявлении регулятора.

При этом доза вакцины для детей составит втрое меньше, чем для взрослых. Уколы ставят так же дважды с интервалом в три недели. Испытания продемонстрировали эффективность препарата на уровне 90,7%.

В числе возможных побочных эффектов называют головную боль, усталость, озноб, боль в мышцах и неприятные ощущения в месте укола. В большинстве случаев они проходят сами собой в течении нескольких дней.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М". Препарат создан на той же платформе, что и вакцина "Спутник V".

Как отметили в Минздраве, вакцина для подростков в ходе исследований показала высокую безопасность и эффективность. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно с интервалом 21 день.

По результатам исследований, клеточный иммунитет после применения вакцины от коронавируса для детей и подростков "Спутник М" был сформирован у 93,2% добровольцев.