Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор принял решение сократить срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию с 72 до 48 часов. Это следует из постановления главы ведомства Анны Поповой.

«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в постановлении говорится о том, что лица, прибывающие в Россию из африканских стран, должны сдать два ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Как писал сайт kp.ru, ранее Попова заявила, что возвращающиеся из-за границы россияне нередко сначала сдают отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию, однако потом попадают в больницы с COVID-19. Глава Роспотребнадзора попросила путешествующих граждан внимательно следить за здоровьем, даже несмотря на отрицательный тест от коронавируса, и при необходимости провериться повторно.