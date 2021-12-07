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Происшествия7 декабря 2021 15:02

Полицейский рассказал, как задержал стрелявшего в МФЦ в Москве

Старший лейтенант заявил, что на поясе у нападавшего был еще и нож
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Полицейский рассказал, как задержал стрелявшего в МФЦ в Москве

Полицейский рассказал, как задержал стрелявшего в МФЦ в Москве

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал, как задержал мужчину, открывшего стрельбу в московском МФЦ «Рязанский»

«Я был на рабочем месте. Услышал звуки охранной сигнализации, их характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним», - рассказал правоохранитель.

Домолаев сообщил, что при задержании стрелявший оказал сопротивление. Кроме того, по словам полицейского, на поясе у нападавшего был еще и нож. «При задержании я не дал данному гражданину попытки воспользоваться данным оружием, обезвредил его и дождался прибытия помощи», - рассказал он.

Напомним, стрельба в МФЦ «Рязанский» произошла во вторник, 7 декабря. В результате погибли два человека и трое пострадали. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым.

Как писал сайт kp.ru, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде полицейского, задержавшего стрелка. В ведомстве отметили «смелые и решительные действия» правоохранителя.