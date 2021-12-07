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Происшествия7 декабря 2021 14:40

Колокольцев представит к награде полицейского, задержавшего стрелявшего в МФЦ в Москве

В МВД РФ отметили «смелые и решительные действия» сотрудника правоохранительных органов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде полицейского, задержавшего в московском МФЦ «Рязанский» вооруженного мужчину. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Колокольцев принял решение внести президенту РФ представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника», - заявила представитель МВД РФ.

Как отметила Волк, «смелые и решительные действия» сотрудника правоохранительных органов помогли «предотвратить более тяжкие последствия», а также не допустить других жертв.

Напомним, стрельба в МФЦ «Рязанский» произошла во вторник, 7 декабря. В результате погибли два человека и трое пострадали. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым. Как писал сайт kp.ru, что мужчину задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. По предварительным данным, нападавший открыл стрельбу после требования надеть маску.