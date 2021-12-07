CNN: власти США изучают возможности эвакуировать граждан из Украины при российском вторжении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти изучают варианты эвакуации своих граждан из Украины на фоне заявление о якобы возможном «вторжении» России на территорию незалежной.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на источники, Пентагон изучает разные способы эвакуации. Речь идет от эвакуации «второстепенных госслужащих» до более масштабного вывоза граждан США. Отмечается, что окончательное решение будет принимать Госдепартамент, а планирование может идти из-за плохо проведенной эвакуации граждан из Афганистана.

«Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан из Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности», - заявляет телеканал.

Напомним, Москва много раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». В Кремле заявляли, что Россия никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства. Российский президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию незалежной.