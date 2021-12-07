Новый начальник штаба обороны Британии заявил, что Россия представляет угрозу ценностям и интересам страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин считает, что Россия представляет угрозу для национальной безопасности Соединенного Королевства, а также для общепринятых демократических ценностей.

«Поведение России угрожает нашим ценностям и интересам», - заявил британский адмирал, выступая с первой официальной речью в новом качестве.

Радакин заявил, что королевство также должно внимательно наблюдать за вызывающими обеспокоенность действиями Китая, который, по его словам, своим поведением «бросает вызов международным нормам - будь то вопрос свободы навигации, экономического запугивания или агрессивной антизападной дипломатии».

«Иран может скоро присоединиться к КНДР и разработать ядерные и баллистические ракеты, что будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и наших союзников», - добавил глава штаба обороны.

Военачальник полагает, что складывающаяся обстановка в мире является «самой опасной за последние 30 лет». На этом фоне он назвал важным разнообразить гендерный и этнический состав британских военных сил для того, чтобы они «лучше отражали характер общества».

Напомним, ранее глава генштаба Великобритании Ник Картер сказал, что «угрозы», исходящие от России, более серьезные, чем экстремизм. Незадолго до этого он заявил, что в своей Стратегии национальной безопасности Лондон недооценил скорость и серьёзность усиления «российской угрозы».