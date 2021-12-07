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Политика7 декабря 2021 20:16

США заявили о готовности поддержать урегулирование ситуации в Донбассе

Американская сторона готова действовать в рамках минского процесса
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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США заявили о готовности поддержать урегулирование ситуации в Донбассе

США заявили о готовности поддержать урегулирование ситуации в Донбассе

Фото: REUTERS

Соединённые Штаты Америки заявили о готовности поддержать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в рамках минского процесса. Об этом 7 декабря сообщили в Белом доме по итогам переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Во время обсуждения вопросов американский лидер акцентировал, что штаты готовы принять участие в мирных процессах в Донбассе. В частности он рассказал, что Вашингтон может приложить усилия к реализации Минских соглашений.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявлял о приверженности решения конфликта в Донбассе мирным путем в соответствии с Минскими договоренностями.

Напомним, переговоры Путина и Байдена 7 декабря 2021 года прошли в формате закрытой видеоконференции. Обсуждения глав государств длились два часа. Одной из ключевых тем стала Украина.