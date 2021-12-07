Байден не обещал Путину, что Украина останется вне НАТО Фото: REUTERS

В Белом доме после переговоров американского и российского президентов заявили, что Джо Байден не давал обещаний Владимиру Путину, что Украина останется вне НАТО. Об этом по итогам переговоров РФ и США заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

- Байден дал понять, что ... мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы и укрепим наших союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями, - отметил Салливан и уточнил намерение и возможности присоединения Украины к НАТО.

Также на переговорах американский лидер заявлял, что никто не вправе диктовать НАТО, кого нужно или не нужно принимать в состав альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО нужно решать немедленно. Он также выразил мнение, что со временем у Украины получится стать членом альянса, но сам же он отметил, что украинцы все меньше в это верят.