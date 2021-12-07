Госдеп: США с союзниками изучают возможность полной изоляции России от мировой финансовой системы

Госдеп: США рассматривают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы Фото: REUTERS

В Госдепартаменте США заявили, что американская сторона вместе со своими союзниками рассматривает вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы с последствиями для бизнеса и населения.

По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, такая возможность изучается на случай вторжения РФ на Украину.

- Мы говорили о том, что будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли, - заявила она на слушаниях в сенате.

Нуланд также добавила, что в стремлении удержать Россию от проявления агрессии американская сторона рассматривают все доступные варианты, в том числе ввод санкций.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об отсутствии милитаристских настроений у Москвы по отношению к Украине или другим странам. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что говорить об обратном - совершенно неправильно. Песков отметил, что американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению на страну. Однако в действительности это не является правдой.