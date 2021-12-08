Нуланд увидела в действиях Путина желание воссоздать Советский Союз Фото: REUTERS

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Штаты опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз.

- У нас есть опасения полагать, что он (Путин) в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз... Кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше? - заявила она во время выступления с речью в американском сенате.

Также Нуланд вновь предостерегла Россию от "реализации вторжения на Украину". В частности, она предупредила, что противостояние с модернизированной в сравнении с 2014 годом украинской армией будет стоить большой крови.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об отсутствии милитаристских настроений у Москвы по отношению к Украине или другим странам. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что говорить об обратном - совершенно неправильно. Песков отметил, что американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению на страну. Однако в действительности это не является правдой. Он также напомнил, что Россия имеет полное право перемещать свои войска на территории своей страны как считает нужным.