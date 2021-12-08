Путин и Байден на переговорах обсудили вопросы по Украине Фото: REUTERS

Переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена 7 декабря 2021 года в большей степени были обращены к вопросам внутриукраинской проблематики. Об этом заявили в администрации президента.

- Преобладающее место в разговоре глав государств заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года, гооврится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, переговоры двух лидеров проходили в формате видеоконференции по защищенной видеосвязи, и их беседа продолжалась два часа. В ходе переговоры американский лидер выразил сожаление, что не смог увидеться с российским коллегой лично на саммите "Большой двадцатки".