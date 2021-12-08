Вирусолог Семенов: штамм коронавируса "омикрон" быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию

Доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что штамм коронавируса "омикрон" может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию по сравнению с другими вариантами covid-19.

Ученый отмечает, что бурная реакция на появление "омикрон" связана с тем, что там много замен в той части вируса, которая отвечает за прикрепление к рецептору и проникновение внутрь клеток человека. Об этом Семенов рассказал в интервью "Известиям".

- Что плохо в штамме "омикрон", так это то, что он точно так же, как и "дельта", более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому он быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. А это уже тревожно, - сказал вирусолог.