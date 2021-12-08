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Общество8 декабря 2021 2:14

МВД России предложило дать ему полномочия на исследование патронов

Ведомство подготовило целый ряд изменений в законодательство об оружии
Источник:kp.ru
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МВД России предложило дать ему полномочия на исследование патронов

МВД России предложило дать ему полномочия на исследование патронов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерстве внутренних дел (МВД) России предложили наделить ведомство правом проводить исследования патронов к гражданскому и служебному оружию.

Сейчас в статье 7 Федерального закона "Об оружии" отсутствует структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям. Однако МВД готово проводить экспертные исследования, а также составлять и выдавать заключения о соответствии патронов .Об этом говорится в письме, которое направлено в Минпромторг, передает РИА Новости.