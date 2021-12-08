МВД России предложило дать ему полномочия на исследование патронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерстве внутренних дел (МВД) России предложили наделить ведомство правом проводить исследования патронов к гражданскому и служебному оружию.

Сейчас в статье 7 Федерального закона "Об оружии" отсутствует структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям. Однако МВД готово проводить экспертные исследования, а также составлять и выдавать заключения о соответствии патронов .Об этом говорится в письме, которое направлено в Минпромторг, передает РИА Новости.