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Здоровье8 декабря 2021 3:25

Британский врач Ллойд рассказал о необычном симптоме штамма коронавируса "омикрон" у детей

Британский врач Ллойд: у заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" детей появляется сыпь
Источник:kp.ru
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Британский врач Ллойд рассказал о необычном симптоме штамма коронавируса "омикрон" у детей

Британский врач Ллойд рассказал о необычном симптоме штамма коронавируса "омикрон" у детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Британский врач Дэвид Ллойд рассказал о необычном симптоме коронавируса, который проявляется у детей, инфицированных штаммом "омикрон".

По словам специалиста, "до 15% заболевших детей с "омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью". Об этом он рассказал в эфире телеканала Sky News.

- Медики и врачи постепенно узнают все больше и больше об этом штамме вируса. Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "дельта", и что мы сможем справиться с ним, - добавил Ллойд.