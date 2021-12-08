Британский врач Ллойд рассказал о необычном симптоме штамма коронавируса "омикрон" у детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Британский врач Дэвид Ллойд рассказал о необычном симптоме коронавируса, который проявляется у детей, инфицированных штаммом "омикрон".

По словам специалиста, "до 15% заболевших детей с "омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью". Об этом он рассказал в эфире телеканала Sky News.

- Медики и врачи постепенно узнают все больше и больше об этом штамме вируса. Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "дельта", и что мы сможем справиться с ним, - добавил Ллойд.