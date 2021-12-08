Китай объявил об ухудшении отношений с Австралией из-за бойкота Олимпиады в Пекине

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине Фото: REUTERS

Посольство Китая в Австралии ответило на заявление австралийского премьер-министра Скотта Моррисона, который объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Дипломаты заявили, что это противоречит заявлениям партнеров о намерении улучшить отношения и возложили вину за ухудшение отношений на австралийцев. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии КНР в Австралии.

Решение австралийской стороны о том, что она не будет направлять официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине, противоречит ее публичным заявлениям о желании улучшить китайско-австралийские отношения.

Также китайское посольство отметило, что спортсмены не станут выступать лучше "от присутствия австралийских официальных лиц и политического позерства некоторых австралийских чиновников".

Напомним, дипломатический бойкот подразумевает что никто из официальных лиц Австралии не будет присутствовать на спортивном мероприятии, но для спортсменов никаких ограничений на участие нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, Китай выразил США решительный протест за планы дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.