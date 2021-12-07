Китай пригрозил США решительными контрмерами за бойкот Олимпиады в Пекине

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь Фото: REUTERS

Китай выразил США решительный протест за планы дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай выражает США свое сильное недовольство и решительный протест, уже сделал американской стороне строгое представление и примет решительные контрмеры", - подчеркнул Лицзянь.

По его словам, Соединенные Штаты нарушили "принцип политической нейтральности физкультуры и спорта", установленный Олимпийской хартией.

Дипломат призвал американскую сторону прекратить политизировать спорт. В противном случае будет нанесен "ущерб целому ряду направлений сотрудничества двух стран, а также диалогу по региональным и глобальным вопросам", уточнил Лицзянь.

Как ранее писал сайт kp.ru, администрация президента США Джозефа Байдена на текущей неделе собирается объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр - 2022 в Пекине, что означает, что никто из официальных лиц Соединенных Штатов не будет присутствовать на Играх.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что уважает решение властей США бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. В МОК подчеркнули, что присутствие правительственных чиновников и дипломатов - это чисто политическое решение каждого правительства.