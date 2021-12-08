Замглавы МИД РФ Панкин рассказал, что Украина вышла из порядка 50 соглашений в СНГ

Украина не выплачивает долевой взнос в СНГ уже семь лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 2014 года Украина вышла примерно из 50 соглашений, меморандумов и решений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), рассказал РИА Новости заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Александр Панкин.

В частности, Киев прекратил платить долевой взнос в организацию, а также приостановил работу в ее уставных и отраслевых органах.

Вместе с тем украинские власти не стали выходить из наиболее выгодных договоров, в частности, о зоне свободной торговли.

"Россия по понятным причинам приостановила его применение в отношении Киева (с 1 января 2016 года), но он по-прежнему действует между Украиной и другими государствами зоны свободной торговли", - уточнил Панкин.

Как ранее писал сайт kp.ru, только за пять лет Украина задолжала СНГ 300 миллионов рублей. Такая сумма накопилась с 2014 по 2019 годы, так как украинские власти перестали выплачивать взносы в единый бюджет органов СНГ. К 2021 году задолженность увеличилась еще больше.