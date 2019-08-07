Украина за пять лет задолжала СНГ более 300 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 04:21 2019-08-07T04:51:05+03:00

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Экс-президент Украины Петр Порошенко оставил своему преемнику Владимиру Зеленскому огромные долги не только перед европейскими кредиторами, но и перед бывшими сестрами-республиками СССР: Незалежная задолжала Содружеству Независимых Государств (СНГ) 300 миллионов рублей. Именно такая сумма «набежала» за пять лет – с 2014 года, когда украинские власти перестали выплачивать взносы в единый бюджет органов СНГ.

«Фактическая задолженность Киева составляет более 300 миллионов рублей. В соответствии с действующими в СНГ нормами и правилами, размер задолженности перед единым бюджетом СНГ и порядок ее погашения определяются решением Совета глав правительств Содружества. Пока такого решения в отношении Украины принято не было», - рассказали газете «Известия» в министерстве иностранных дел России.

Собеседник издания уточнил: де-юре Украина остается полноценным членом СНГ, ее регулярно приглашают на заседания высших уставных органов, информируют об их итогах. Правда, Киев в этих встречах не участвует и знать, о чем там договорились, не желает.

Однако, как подчеркнули в российском МИД, «несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало». Вопрос, останется ли страна в Содружестве, полностью зависит от политической воли новых киевских властей.

К слову, как писал сайт kp.ru, политологи считают, что Незалежная нескоро покинет СНГ, а заявление Порошенко о выходе из Содружества весной прошлого года было «декоративно-политическим». В Польше же считают, что выход Украины из СНГ может обернуться для Киева миллиардными потерями.

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ИСТОЧНИК KP.RU