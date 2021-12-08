Финансовый эксперт рассказала, чем опасны неиспользуемые банковские карты

Обладателей неиспользуемых банковских карт предупредили о рисках Фото: Анастасия ОСИПОВА

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова предупредила о рисках обладателей неиспользуемых банковских карт.

- Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода, — цитирует эксперта РИА Новости.

Она напомнила, что данные обладателей неиспользуемых карт продолжают храниться у банка. В лучшем случае это грозит звонками и предложениями различных услуг, в худшем — утечкой информации мошенникам.

Ранее Центробанк разработал специальные предложения для возможности увеличить возврат гражданам похищенных через банки денег. Пока люди получают меньше 8% от украденного. Регулятор намерен установить определённую сумму, которая будет возмещаться россиянам, а также изменить порядок списания средств по мошенническим операциям. Об этом говорится в материалах банка России о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Отмечается, что за третий квартал 2021 года мошенники похитили у граждан с банковских карт 3,2 миллиарда рублей. При этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств, то есть всего около 250 миллионов рублей.