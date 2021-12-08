Британцы опасаются, что замерзнут без газа, если Россию отключат от Swift

Без российского газа европейцы замерзнут Фото: REUTERS

Британцы прокомментировали сообщение The Telegraph о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, причем одной из центральных тем обсуждения стали возможные санкции против РФ.

В частности, читателей очень интересует вопрос, останется ли Европа без газа, если Россию отключат от платежной системы Swift. Без российского газа Европе уготовлена не самая завидная участь, уверены комментаторы.

"Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой", - написал пользователь с никнеймом NoLonger ATory.

Некоторые другие комментаторы разделили его опасения. По мнению британцев, "большая часть Европы замерзнет этой зимой", если РФ приостановит поставки газа в качестве ответной меры.

Как писал сайт kp.ru, ранее зарубежные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты и Евросоюз готовят план санкций против крупнейших российских банков и РФПИ на случай "нападения РФ на Украину". Рассматриваются запрет на покупку долговых обязательств на вторичном рынке, а также ограничения по конвертации рублей в доллары, евро, фунты стерлингов и другие валюты. Отключение от Swift пока не встретило поддержки, утверждают журналисты.