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Политика8 декабря 2021 7:56

Путин заявил Байдену о бесполезности санкций для самих же США

Глава государства привел «хороший пример» таких действий, отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом заявил, что антироссийские санкции бесполезны для самих же США. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

- Президент США говорил о возможных санкциях, а наш президент говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции - вещь не новая, принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают, — сказал он.

По словам Ушакова, Путин привел «хороший пример» таких действий, но не уточнил какой именно.

Напомним, 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Обсуждение важных тем прошло по видеосвязи. Главы государств говорили об Украине, "российской угрозе вторжения" на ее территорию, гарантиях для РФ , исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Президент Соединённых Штатов также заявил о готовности поддержать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в рамках минского процесса.