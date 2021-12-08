Видео пуска корабля "Союз МС-20" с туристами на борту опубликовал Роскосмос

Пуск корабля "Союз МС-20" прошел в штатном режиме Фото: REUTERS

Российский космонавт Александр Мисуркин и космические туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано отправились в космос с космодрома "Байконур" на пилотируемом корабле "Союз МС-20" в среду, 8 декабря 2021 года. Видеозапись пуска опубликовал Роскосмос. Полет прошел в штатном режиме.

"Есть раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля #СоюзМС20, в том числе обеих панелей солнечных батарей, - говорится в сообщении Роскосмоса. - Пуск и полет ракеты-носителя прошел в штатном режиме! Орбита корабля также в норме".

Напомним, в 2001 - 2009 годах на кораблях «Союз» по контрактам с американской компанией Space Adventures на Международную космическую станцию (МКС) отправилось семь туристов.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Главкосмос" заключил соглашение с четырьмя космическими туристами, которые отправятся в космос на кораблях "Союз" в 2024 году. Такое заявление сделал генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов.