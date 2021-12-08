В Москве выросли предновогодние сугробы

Сугробы в российской столице выросли после аномальных снегопадов Фото: REUTERS

Аномальные снегопады в Москве привели к появлению предновогодних сугробов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

"На базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на 09.00 8 декабря составила 16 см, на других столичных метеостанциях еще выше: на Балчуге – 17 см, в Тушино – 23 см, что соответствует предновогодней климатической норм", - уточнил Тишковец.

По его словам, еще больше снега в Коломне, где за сутки местами выпало до 40% месячной нормы осадков. При этом высота сугробов достигает 25 сантиметров, что соответствует показателям середины января.

Синоптик уточнил, что это относительно редкое явление. Такие большие сугробы бывают не чаще, чем один раз в пять лет, констатировал Тишковец.

Как ранее писал сайт kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели в несколько регионов России придет суровая зима.