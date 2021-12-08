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Здоровье8 декабря 2021 10:14

ВОЗ ожидает, что к Новому году омикрон-штамм коронавируса будет доминировать в Европе

Мутировавшая инфекция выявлена уже в 57 странах мира
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Омикрон-штамм может стать доминантным в Европе уже к январю 2022 года

Омикрон-штамм может стать доминантным в Европе уже к январю 2022 года

Фото: REUTERS

Штамм коронавируса "омикрон", выявленный уже в 57 странах мира, станет доминантным в Европе к Новому году. Соответствующий прогноз приведен в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об эпидемиологической ситуации в мире.

"Если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом "омикрон", то он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120% к 1 января 2022 года", - прогнозируют эксперты ВОЗ.

В документе уточняется, что прогноз основывается на последней информации о том, что новая мутировавшая инфекция более заразна, чем предыдущие варианты Covid-19. Кроме того, в расчет не берется возможное ужесточение антиковидных мер, которое может отсрочить распространение коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, исследователи под руководством Карла Пирсона из Лондонского университета выяснили, что омикрон-штамм коронавируса распространяется в два раза быстрее, чем "дельта", который до этого считался наиболее заразным.