Песков сообщил, что Путину понравилось общаться с Байденом в онлайн-формате

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину понравилось общаться с американским коллегой Джозефом Байденом в онлайн-формате. Такой вид общения делает разговор более откровенным, пояснил он.

- Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать, по крайней мере, этот формат президенту Путину понравился, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Напомним, 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Обсуждение важных тем прошло по видеосвязи. Главы государств говорили об Украине, "российской угрозе вторжения" на ее территорию, гарантиях для РФ , исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Президент Соединённых Штатов также заявил о готовности поддержать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в рамках минского процесса.