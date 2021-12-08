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Политика8 декабря 2021 10:36

Песков опроверг заявление Нуланд, что Путин пытается возродить СССР

Пресс-секретарь президента заметил, что это уже невозможно
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о желании российского лидера Владимира Путина возродить Советский Союз.

По словам представителя Кремля, в настоящее время воссоздание СССР уже невозможно, и Нуланд этого не может не понимать.

"Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Виктория Нуланд заявила, что Штаты опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Кроме того, она предостерегла Россию от "реализации вторжения на Украину".