Песков опроверг заявление Нуланд, что Путин пытается возродить СССР

Президент России Владимир Путин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о желании российского лидера Владимира Путина возродить Советский Союз.
По словам представителя Кремля, в настоящее время воссоздание СССР уже невозможно, и Нуланд этого не может не понимать.
"Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", - подчеркнул Песков.
Как ранее писал сайт kp.ru, Виктория Нуланд заявила, что Штаты опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Кроме того, она предостерегла Россию от "реализации вторжения на Украину".