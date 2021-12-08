Правительство России дополнительно выплатит родителям-одиночкам 14 миллиардов рублей

Михаил Мишустин объявил о выделении денег на выплаты родителям-одиночкам и на зарплаты бюджетникам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дополнительные средства будут направлены в РФ на поддержку родителей-одиночек и на зарплату тех, кто трудится в бюджетной сфере. Об этом в среду 8 декабря сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Дополнительные 14 млрд рублей на выплаты родителям, в одиночку воспитывающим детей, выделяются в рамках новой поддержки неполных малообеспеченных семей, которая заработала в 2021 году по инициативе президента РФ Владимира Путина, отметил Мишустин.

Родители-одиночки в РФ ежемесячно получают пособие на каждого ребенка от 8 до 17 лет, в среднем по 5,5 тыс. рублей в месяц.

«Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей», – отметил глава правительства.

Ранее на эти цели уже было выделено более 36 млрд рублей.

Более 12 млрд рублей в рамках исполнения майского указа президента Путина направлено на повышение зарплаты бюджетников. По словам Михаила Мишустина, эти деньги правительство выделяет сегодня, 8 декабря. Министру труда и социальной защиты Антону Котякову поручено взять исполнение решения на личный контроль и совместно с Минфином «строго следить, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены», отметил Мишустин.

Ранее на kp.ru эксперты рассуждали, почему зарплаты бюджетников в России на бумаге растут быстрее,чем на деле.