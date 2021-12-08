Глава МИД Украины положительно оценил переговоры Путина и Байдена

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба одобрил переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

- Сам по себе контакт способствует сдерживанию и деэскалации. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях по возвращению России за стол переговоров, — приводит слова политика агентство Reuters.

Кулеба сообщил, что сегодня пройдут телефонные переговоры Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Он предположил, что главы государств обсудят урегулирование в Донбассе и «сдерживание России».

Напомним, 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Обсуждение важных тем прошло по видеосвязи. Главы государств говорили об Украине, «российской угрозе вторжения» на ее территорию, гарантиях для РФ, исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Президент Соединённых Штатов также заявил о готовности поддержать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в рамках минского процесса.