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Политика8 декабря 2021 13:19

Российские Су-27 сопроводили истребители ВКС Франции над Черным морем

На прошлой неделе истребители РФ сопроводили над акваторией Черного моря самолеты-разведчики США
Абдулла ШАКИРОВ
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Российские Су-27 сопроводили истребители ВКС Франции над Черным морем

Российские Су-27 сопроводили истребители ВКС Франции над Черным морем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские истребители Су-27 сопроводили над Черным морем два тактических истребителя Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale, а также самолет-топливозаправщик С-135 Воздушно-космических сил Франции, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной России.

Воздушные цели, приближающиеся к границам РФ, обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. В целях недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Как отметили в Национальном центре управления обороной РФ, полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границ России не произошло.

Напомним, на прошлой неделе российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря самолеты-разведчики Вооруженных сил Соединенных Штатов.