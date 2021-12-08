Российские Су-27 сопроводили истребители ВКС Франции над Черным морем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские истребители Су-27 сопроводили над Черным морем два тактических истребителя Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale, а также самолет-топливозаправщик С-135 Воздушно-космических сил Франции, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной России.

Воздушные цели, приближающиеся к границам РФ, обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. В целях недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Как отметили в Национальном центре управления обороной РФ, полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границ России не произошло.

Напомним, на прошлой неделе российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря самолеты-разведчики Вооруженных сил Соединенных Штатов.