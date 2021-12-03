Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики США над Черным морем Фото: Александр КОЦ

Российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили в пятницу, 3 декабря, самолеты-разведчики Вооруженных сил Соединенных Штатов над акваторией Черного моря, рассказали журналистам в Национальном центре управления обороной России.

Американские машины были идентифицированы экипажами российских истребителей как самолет-разведчик RC-135 и самолет разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS. После того, как самолеты США развернулись от границы РФ, истребители вернулись на аэродром базирования. Как отметили в Минобороны, полеты российских самолетов были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, в ноября 2021 самолет-разведчик США пять часов летал у границы России над Черным морем.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что стратегические бомбардировщики США в ноябре 2021 отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России.