Корабль «Союз МС-20» с российским корреспондентом и японскими туристами пристыковался к МКС Фото: Shutterstock

Космический корабль «Союз МС-20» с экипажем 20-й экспедиции посещения Международной космической станции пристыковался в среду, 8 декабря, к российскому исследовательскому модулю «Поиск». Как сообщает «Роскосмос», космические туристы прилетели на МКС впервые с 2009 года.

В состав экипажа входят корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано. Сближение корабля с МКС выполнялось по четырехвитковой схеме. В 18:35 по московскому времени планируется открыть люки для перехода космических туристов на станцию, сказано на сайте госкорпорации.

В сообщении отмечается, что полет на МКС организован «Роскосмосом» в сотрудничестве с американской компанией Space Adventures. В настоящее время по этой программе в космос смогли полететь только семь человек.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 8 декабря, космические туристы Александр Мисуркин, Юсаку Маэзава и Йозо Хирано отправились в космос с космодрома «Байконур» на пилотируемом корабле «Союз МС-20».