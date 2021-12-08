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В мире8 декабря 2021 18:57

Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

Ранее решили не отправлять своих дипломатов в Пекин США, Британия и Австралия
Абдулла ШАКИРОВ
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Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

Фото: REUTERS

Канада решила присоединится к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине вслед за Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Мы объявляем о том, что не будем отправлять дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекин нынешней зимой», – сообщил он журналистам.

Дипломатический бойкот Оттава решила объявить после консультаций с союзниками, отметил глава канадского правительства. Власти Китая, сказал Трюдо, продолжают «нарушать права человека», чем Канада очень обеспокоена.

Как писал сайт kp.ru, два дня назад США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. На всемирные соревнования не прибудет официальная делегация США, также за бортом интересов Вашингтона останутся и Паралимпийские игры 2022 года. Как отметили в США, «совместный бойкот» Олимпийских игр будет отвечать не только американским интересам, но и интересам всех союзников и партнеров. Пекин в ответ предостерег Вашингтон от политизации спорта.