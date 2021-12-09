Глава ВОЗ заявил, что "омикрон"-штамм может серьезно повлиять на ход пандемии

Штамм "омикрон" выявлен в 57 странах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса "омикрон" может оказать значительное влияние на ход пандемии. По его словам, это обусловлено его большой зоной распространения и широким количеством мутаций.

Как отметил Гебрейесус на брифинге в Женеве в среду, 8 декабря, на данный момент о выявлении штамма "омикрон" сообщили 57 стран. И в ближайшее время их станет еще больше.

"Некоторые характеристики "омикрона", в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что этот штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии", - отметил глава ВОЗ.

По его словам, организация будет внимательно отслеживать ситуацию в мире, чтобы понять, может ли "омикрон" превзойти предыдущую мутацию коронавируса - "дельта"-штамм, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, штамм коронавируса "омикрон", выявленный уже в 57 странах мира, станет доминантным в Европе к Новому году. Соответствующий прогноз приведен в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об эпидемиологической ситуации в мире.