SMM-специалист и таргетолог стали самыми востребованными профессиями среди безработных россиян

Мужчины чаще выбирают специальности разработчика мобильных приложений и программиста 1С Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Самыми популярными в 2021 году профессиями среди безработных россиян оказались smm-специалисты, таргетологи и графические дизайнеры. Большинство тех, кто решил пройти бесплатное обучение и освоить новую область, выбирали именно эти сферы труда.

О самых популярных среди безработных профессиях стало известно в ходе реализации федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Российские вузы в рамках программы получили более 70 тысяч обращений от россиян, которые не имеют работы, но ищут ее и планируют трудоустроиться.

Среди 54 тысяч из тех, кто прошел бесплатное обучение в рамках федерального проекта, 17% выбрали профессии таргетолога и smm-специалиста как наиболее востребованные на рынке труда. Вторым по популярности среди участников стала программа "Специалист по госзакупкам", ее выбрали 14% опрошенных. Также популярность пользовалась профессия графического дизайнера, которая привлекла внимание 12% обучающихся. Отмечается, что мужчины чаще выбирают специальности разработчика мобильных приложений и программиста 1С.

С 2022 года обучение в рамках проекта будет доступно для более 100 тысяч россиян. Получить образование могут, в том числе, предпенсионеры, женщины в декрете и граждане старше 50 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, Правительство утвердило новые правила регистрации безработных. Теперь можно будет сделать это в режиме онлайн — по интернету. Для этого есть три платформы. Федеральный или региональный порталы госуслуг, а также сайт "Работа России".