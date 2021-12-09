Бастрыкин предложил прописать в уголовном законодательстве возможность ареста и конфискации криптоактивов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о серых зонах в регулировании финансовых операций. Он отметил, что в уголовном законодательстве следует прописать возможность ареста и конфискации криптоактивов.

Как рассказал Бастрыкин в интервью "Российской газете", противодействие незаконным финансовым операциям, если они совершаются с помощью цифровых финансовых активов и цифровой валюты, с точки зрения уголовно-правовых средств по-прежнему затруднено. Отсутствие таких норм, подчеркнул председатель СК, может затруднять квалификацию этих деяний, а отсутствие процессуального статуса таких активов препятствует наложению на них ареста и конфискации.

Бастрыкин отметил, что арест криптовалюты может быть реализован по аналогии с арестом денежных средств и ценных бумаг. Это, однако, будет затруднено тем, что государство не может взять такую валюту под полный контроль из-за ее децентрализованного характера выпуска.

"В таких случаях в целях ареста криптоактивов требуется обеспечить возможность их перевода из-под контроля обвиняемых под контроль государства, например, внедрив в уголовно-процессуальный закон нормы, позволяющие суду предписывать лицу перевести криптоактивы на специальный государственный криптосчет до завершения судебного разбирательства", - рассказал Бастрыкин.

Как ранее писал сайт kp.ru, экономист Артем Деев предрек падение биткоина до 30-35 тысяч долларов. Он рассказал, что инвесторы будут еще более активно закладывать ожидания обвала и выходить из рисковых активов.