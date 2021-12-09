Пентагон заявил, что США не планируют направлять Украине дополнительную военную помощь

Ранее власти США одобрили пакет военной помощи Украине Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ответил на вопрос о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Эту тему он затронул в ходе общения с журналистами в среду, 8 декабря.

Как сообщил Кирби, у США на данный момент нет решений относительно военной помощи Украине. Ранее Киев уже получил от Вашингтона пакет военной помощи на 60 миллионов долларов, который включает оружие и боеприпасы, но о новых поставках речи пока не идет, пишет ТАСС.

Кирби пояснил, что Вашингтон может рассмотреть запрос о дополнительной помощи со стороны любого союзника по НАТО. Как быстро США отреагирует, если Украина попросит поддержки, будет зависеть "от ситуации", пояснил представитель военного ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ситуацию на Украине. Он заявил, что Белый дом по-прежнему привержен идее защиты территориальной целостности страны.