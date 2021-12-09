Глава РФПИ назвал "Спутник V" самой эффективной и безопасной вакциной в мире

"Спутник V" зарегистрирован уже более чем 70 странах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" самой эффективной и безопасной в мире. Он также отметил, что привитые этим препаратом в 130 раз лучше защищены от смерти от COVID-19, чем непривитые.

В интервью "Известиям" Дмитриев напомнил, что "Спутник V" уже зарегистрирован в более чем 70 странах. Также пользуется спросом и отечественный "Спутник Лайт".

"Мы видим, что недавно Аргентина зарегистрировала "Спутник Лайт" как универсальный бустер для других вакцин и даже президент Аргентины привился "Спутником Лайт". Это сделали и Эмираты, и Филиппины. Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире", - заявил Дмитриев.

По его словам, недавнее исследование, проведенное в Венгрии, показало, что "Спутник V" защищает от смерти от коронавируса на 98%.

"Это самый высокий показатель. Это означает, что люди, вакцинированные "Спутником V", защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые. Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались", - подчеркнул Дмитриев.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что исследования вакцины от коронавирусной инфекции для детей от шести до 11 лет начнутся в начале следующего года. Об этом российский министр заявил в разговоре с журналистами.