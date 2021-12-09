Джо Байден анонсировал переговоры НАТО с Россией

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден анонсировал встречу на высоком уровне с участием представителей России и стран НАТО. По его словам, на данный момент ведется подготовка к мероприятию.

Как сообщил Байден в ходе общения с журналистами в среду, 8 декабря, стороны постоянно поддерживают двусторонний контакт. Конкретная дата встречи пока неизвестна, однако она может быть озвучена уже на текущей неделе, пишет ТАСС.

"Позитивная новость в том, что наши команды в постоянном контакте. Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО и то, возможно ли выработать какие-либо меры для снижения напряжения на восточном фланге", - заявил американский лидер.

Как ранее писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты не рассматривают применение вооруженных методов из-за разногласий с Россией по Украине. Об этом заявил журналистам президент США Джозеф Байден.