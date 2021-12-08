Байден заявил, что США не рассматривают применение вооружения из-за разногласий с Россией по Украине Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не рассматривают применение вооруженных методов из-за разногласий с Россией по Украине, заявил журналистам президент США Джозеф Байден.

«Это не рассматривается», – сказал американский лидер.

Как отметил Байден, пока Вашингтон рассматривает в качестве ответных мер на «агрессию России» только экономические санкции. На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер был об этом предупрежден, сообщил глава Белого дома.

Также американский президент напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО на Украину не распространяется.

Как писал сайт kp.ru, Путина и его американского коллеги 7 декабря 2021 года в большей степени были обращены к вопросам внутриукраинской проблематики. Байден не стал давать обещаний, что Украина останется вне НАТО. Президент России заявил в свою очередь, что антироссийские санкции бесполезны для самих же США.