В Генпрокуратуре РФ разработали нормы для конфискации криптовалюты
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В Генпрокуратуре РФ разработали ряд норм, которые позволяют производить арест и конфискацию полученную нелегальными способами криптовалюту. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов, отметив необходимость введения в российское законодательство понятия криптовалюты.
«Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации», - приводит РИА Новости слова генпрокурора.
Краснов отметив, что ведомство выступает за введение в российское законодательство понятия криптовалюты и других виртуальных активов, пояснив, что сегодня судебная практика идёт по пути признания криптовалюты имуществом, поэтому предметом взятки.
Напомним, накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о серых зонах в регулировании финансовых операций, указав на возможность прописать в уголовном законодательстве ареста и конфискации криптоактивов.