В Генпрокуратуре РФ разработали нормы для конфискации криптовалюты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Генпрокуратуре РФ разработали ряд норм, которые позволяют производить арест и конфискацию полученную нелегальными способами криптовалюту. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов, отметив необходимость введения в российское законодательство понятия криптовалюты.

«Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации», - приводит РИА Новости слова генпрокурора.

Краснов отметив, что ведомство выступает за введение в российское законодательство понятия криптовалюты и других виртуальных активов, пояснив, что сегодня судебная практика идёт по пути признания криптовалюты имуществом, поэтому предметом взятки.

Напомним, накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о серых зонах в регулировании финансовых операций, указав на возможность прописать в уголовном законодательстве ареста и конфискации криптоактивов.